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«زراعة كفر الشيخ»: الندوات الإرشادية لمزارعي الأرز ساهمت في تنقية الهواء

كتب:

خير الله فؤاد
03:39 ص | الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
كفر الشيخ

كفر الشيخ

قال الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة كفر الشيخ، إن قسم الإرشاد الزراعي بمديرية الزراعة بالمحافظة، ساهم وبشكل كبير في تنقية الهواء والحد من تصاعد السحب والأدخنة السوداء، وذلك جراء توعية نحو أكثر من 5955 مزارع علي نطاق قرى ومراكز المحافظة، بمدى خطورة حرق قش الأرز.

وأضاف الدكتور ناجح، في تصريح لـ«للوطن»، أن الوقاية خير من العلاج، ولذلك بادرنا بعقد العديد من الندوات الإرشادية مبكرا مع بداية موسم حصاد الأرز منذ مطلع شهر أغسطس الماضي من العام الجاري 2023، وهو الأمر الذي أدى إلى الحفاظ على البيئة نظيفة من التلوث وحال دون حرق الآلاف من الأطنان من قش الأرز.

استمرار الندوات حتى انتهاء موسم الحصاد

وأوضح أيضا أن الندوات الإرشادية لتوعية المزارعين، تهدف لضرورة الاستفادة من قش الأرز والبعد كل البعد عن أي عمليات حرق له، لافتا إلى أن الندوات الإرشادية مستمرة حتى انتهاء موسم حصاد الأرز الشعير حتى نهاية شهر أكتوبر.

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بقلم خير الله فؤاد