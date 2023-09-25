المستشار أحمد بنداري: 20 تزكية أو 25 ألف تأييد للراغبين في الترشح للرئاسة

قال المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إنَّ طلبات الترشح للرئاسة لا بد أن تستوفي الشروط ويرفق معها إما التأييدات بـ25 ألف تأييد من 15 محافظة على الأقل بواقع 1000 من كل محافظة بحد أدنى أو التزكية من مجلس النواب بـ20 عضوا على الأقل ولا يشترط تبعيتهم تيار معين أو كون العضو مستقل أو قائمة أو حزبي.

بنداري: فحص أوراق مرشحي الرئاسة

وأضاف «بنداري» خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال ببرنامج «مساء dmc»، والمُذاع على شاشة «قناة dmc»، أنَّه بمجرد تقديم الأوراق يتم تشكيل لجنة مختصة بتلقي أوراق المُرشح ويتم فحصها وفقا للقوانين والقواعد المنظمة والشروط ويتم عمل محضر يليه لجنة الفحص للتحقق من مدى صحة الأوراق المقدمة خاصةً الإقرارات التي عليها توقيع طالب الترشح وتعامل كورقة رسمية.

بيانات يتضمنها الإقرار

وتابع مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أنَّ الإقرار الذي يوقعه المُرشح يتضمن بيانات مثل تمتعه بمباشرة حقوقه السياسية ولم يسبق له الاتهام في أي جريمة مخلة بالشرف وإقرار بأنه لا يحمل غير الجنسية المصرية، بالإضافة إلى إقرار الذمة المالية.