قيادي بـ«مصر أكتوبر»: المشاركة في انتخابات الرئاسة يرسخ للجمهورية الجديدة

أكد المهندس أحمد حلمي، الأمين العام لحزب مصر أكتوبر بالإسكندرية، أن إعلان رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار وليد حمزة، تحديد أيام (1 و 2 و 3) من شهر ديسمبر المقبل، موعدا لإجراء الانتخابات الرئاسية خارج مصر، على أن تُجرى العملية الانتخابية داخل مصر في أيام (10 و 11 و 12) من الشهر نفسه، يؤكد أن أننا أمام عرس ديمقراطي جديد تشهده الدولة المصرية، موضحا أن الانتخابات الرئاسية المقبلة هي استحقاق دستوري هام من أجل تدعيم مسار دولة القانون المدنية الديمقراطية الحديثة.

استكمال بناء الجمهورية الجديدة

وأضاف حلمي، في بيان له، أن مشاركة المواطنين في الانتخابات الرئاسية المقبلة وبجدية وإيجابية يرسخ للجمهورية الجديدة واستقرارها، لافتا أن المشاركة أيضا خطوة مهمة من أجل استكمال بناء الجمهورية الجديدة التي ينشدها الجميع.

موقف الهيئة الوطنية للانتخابات

وأشاد حلمي، بموقف الهيئة الوطنية للانتخابات وتأكيدها بأنها تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مؤكدا أن هذه التصريحات جاءت للرد على أعداء الوطن الذين يشككون في نزاهة الانتخابات الرئاسية.

وأكد أن الإشراف القضائي على الانتخابات الرئاسية القادمة يؤكد على نزاهة الاستحقاق الدستوري المهم، داعيا الشعب المصري للمشاركة بقوة في الانتخابات الرئاسية المقبلة ليعبرون عن عن إرادتهم باختيار من يمثلهم.