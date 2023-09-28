إنجازات في 9 سنوات.. «الداخلية» تمكّن المرأة بالجهاز الشرطي ومديريات الأمن

على مدار السنوات الماضية وفي عهد الرئيس السيسي، شهدت قطاعات وزارة الداخلية تطورا غير مسبوق، وتحقيق إنجازات على المستوى الأمني والاجتماعي والإنساني، وتغييرًا جذريًا في خطط واستراتيجية الوزارة، خاصة في مكافحة الإرهاب، وتسعى الجهود الأمنية دائما نحو التحديث والتطوير في تحقيق الرسالة الأمنية لمستهدفاتها، وتدعيم ركائز الأمن وتقديم الخدمات الأمنية الجماهيرية بجودة وإتقان، من خلال السطور التالية ترصد «الوطن» إنجازات المنظومة الأمنية وزارة الداخلية خلال 9 سنوات مضت في عهد الرئيس السيسي.

تطوير الخدمات.. المواطن يحصل علي الخدمة في دقائق محددة

حرصت وزارة الداخلية على تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، فاختفت تماما مشاهد الطوابير التي كانت تظهر قبل عشرات السنوات، وبات المواطن يستطيع الحصول على الخدمة في دقائق محددة، من خلال عملية التطوير والتحديث المستمرة داخل أروقة المواقع الشرطية الخدمية، وتحريك قوافل من سيارات الأحوال المدنية والمرور لاستخراج الوثائق للمواطنين في الشوارع وبمحيط منازلهم، وتقديم خدمات خاصة لكبار السن والمرضى وذوي الهمم.

الشرطة النسائية في القوات الخاصة والحماية المدنية

وأيضا خلال عملية التطوير دعمت الداخلية معظم القطاعات والإدارات بعناصر الشرطة النسائية، فلم يعد الأمر مقتصرا على وجودها في أقسام مكافحة العنف ضد المرأة، وإنما اقتحمت الشرطة النسائية عالم الرجال، وظهرت في القوات الخاصة والحماية المدنية تقاوم النيران وتتحرك أسفل العقارات المنهارة، وفي الأحوال المدنية والجوازات وحقوق الإنسان وقطاع التدريب وقطاع الخدمات الطبية وقطاع الحماية المجتمعية، لتؤدي دورا رائعا في حفظ الأمن، وصولا لالتحاقها بقوات حفظ السلام.