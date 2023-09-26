إخماد حريق اندلع بسيارة أعلى كوبري أخميم بسوهاج

احترقت مقدمة سيارة أجرة أعلى كوبري أخميم بمحافظة سوهاج، وتم الدفع بسيارة إطفاء وإخماد الحريق دون أي إصابات، وتم تسيير حركة المرور.

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطار من اللواء محمد زين، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بسيارة أعلى كوبري أخميم بدائرة قسم ثان سوهاج.

الانتقال إلى موقع الحادث

وعلى الفور انتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، إلى موقع الحادث، وبالانتقال تبين نشوب حريق بمقدمة السيارة «أجرة» قيادة المدعو «صلاح الدين ا خ ح» 61 عاما، سائق ومقيم دائرة مركز سوهاج.

وتم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده ولم ينجم عن ذلك ثمة إصابات وانحصرت التلفيات باحتراق التابلوه الأمامي والكراسي الأمامية.

تحرير محضر بالواقعة

وبسؤال قائد السيارة المذكورة، أفاد بمضمون ما سبق. وأضاف أن سبب الحريق حدوث ماس كهربائي من ضفيرة السيارة ونفي الشبهة الجنائية وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.