السجن المؤبد لعامل لاتهامه بقتل آخر في سوهاج

أصدرت محكمة جنايات سوهاج، اليوم حكما يتضمن معاقبة عامل بالسجن المؤبد، بعد قتل شخصا باستخدام سلاح ناري «بندقية آلية»، بدائرة مركز البلينا.

صدر الحكم بمحكمة جنايات سوهاج

صدر الحكم بمحكمة جنايات سوهاج، برئاسة المستشار عبد الفتاح الصغير، وعضوية المستشارين محمود محمد عبد الحليم، وسامر ذو الفقار، بأمانة سر محمد فاروق هاشم.

تعود أحداث الواقعة إلى شهر يونيو من العام الماضي، بدائرة مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج، عندما وجهت جهات التحقيق للمدعو «ى. ح»، تهمة قتل المجنى عليه «م. ر»، عمدا من غير سبق إصرار أو ترصد، باستخدام سلاح ناري «بندقية آلية»، بأن أطلق على المجنى عليه عدة أعيرة نارية، فأحدثت إصابته، وتم إحالة القضية إلى محكمة جنايات سوهاج التي أصدرت حكمها المتقدم.