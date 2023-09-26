عاجل.. لجنة الحكام تُفجر مفاجأة بشأن مباراة الزمالك والمقاولون

حسمت لجنة التحكيم الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة بيريرا، الجدل بشأن أحقية الزمالك، في الحصول على ركلة جزاء أمام المقاولون العرب، في اللقاء الذي جمع الفريقين الإثنين، ضمن مباريات الجولة الثانية من عمر الدوري المصري الممتاز والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

لجنة الحكام تفجر مفاجأة في مباراة الزمالك والمقاولون

وقال مصدر داخل لجنة الحكام، في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»: «الزمالك كان يستحق ركلة جزاء أمام المقاولون العرب، وكان يجب على أمين عمر حكم اللقاء، التأكيد على قرار محمد عادل حكم الفار، باحتساب ركلة جزاء للزمالك، لاسيما أن يد لاعب المقاولون العرب خارج جسمه، كما أن لمسة اليد على خط الـ 18، وهو جزء من منطقة الجزاء لهذا كان يجب احتساب اللعبة ركلة جزاء.

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