هل يحقق ليفربول لقب الدوري الإنجليزي بعد انتزاعه المركز الثاني؟.. 5 مباريات حاسمة

تشتد المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي، بعد انتزاع ليفربول المركز الثاني في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الأحد، بعد فوزه على وست هام يونايتد بنتيجة 3-1 على ملعب إنفيلد، بمشاركة الفرعون المصري محمد صلاح، الذي أحرز هدف التقدم للريدز، ليحقق الفوز الخامس على التوالي في دوري الدرجة الأولى.

جدول الدوري الإنجليزي بعد المباريات الأخيرة

ويتساءل كثير من المتابعين للدوري الإنجليزي ومتابعي النجم المصري محمد صلاح عن موقف ليفربول ومانشستر سيتي- المتصدر- من جدول الترتيب للدوري، ومبارياتهما خلال الأسابيع القليلة المقبلة، خاصة وأن التعادل كان من نصيب أرسنال وتوتنهام هوتسبير، وكلاهما كانا متساويين في النقاط مع الريدز، 2-2 في ديربي شمال لندن على ملعب الإمارات، بالتزامن مع صعود برايتون، الذي انضم إلى ليفربول في الدوري الأوروبي مساء الخميس، إلى المركز الثالث بعد أن عوض تأخره ليهزم بورنموث 3-1.

مهمة صعبة لنادي ليفربول

حامل اللقب مانشستر سيتي، يظل في موقعه المثالي في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، خاصة بعد نجاته من البطاقة الحمراء لرودري في وقت مبكر من الشوط الثاني، الذي حقق خلاله فوزه 2-0 على نوتنجهام فورست بعد ظهر يوم السبت الماضي، ليواجه ليفربول اختبارا صعبا لأوراق اعتماده المحتملة على اللقب في نهاية الأسبوع المقبل عندما يسافر لمواجهة توتنهام الذي لم يهزم طوال رحلته بالدوري حتى الآن، قبل الذهاب إلى برايتون لمباراة شاقة أخرى قبل العطلة الدولية في أكتوبر المقبل، وهو ما يؤكد أن الطريق أمام ليفربول للحصول على اللقب لا زال محفوفا بالمخاطر.

مقارنة مباريات ليفربول بمانشستر سيتي

بعد المواجهة الصعبة أمام توتنهام وبرايتون، سيعود ليفربول إلى اللعب بعد فترة التوقف الدولي باستضافة إيفرتون في ديربي ميرسيسايد، وسيعود الفريق إلى آنفيلد في الأسبوع التالي لمواجهة نوتنجهام فورست قبل أن يبدأ في نوفمبر برحلة إلى لوتون تاون الصاعد حديثا، أما مانشستر سيتي سيقوم بالتوجه إلى ولفرهامبتون المتعثر في نهاية الأسبوع المقبل في مهمة سهلة، قبل مواجهة أرسنال قبل بدء المباريات الدولية في أكتوبر المقبل، حيث ينتظر برايتون ملعب الاتحاد عندما يستأنف الموسم، يليه ديربي مانشستر في أولد ترافورد ومباراة أكثر لطفا على أرضه ضد بورنموث.

مويسيس كايسيدو يرفض الذهاب لنادي ليفربول

قرر مويسيس كايسيدو الانضمام إلى تشيلسي بدلا من ليفربول بعد أن تعرض البلوز لهزيمة أخرى في نهاية الأسبوع، وكان ليفربول قد اتفق مع برايتون على دفع رسوم للتعاقد مع كايسيدو خلال فترة الانتقالات الصيفية، لكن اللاعب رفض السفر إلى الشمال الغربي لإجراء الفحص الطبي لأنه بدل من ذلك صمد للانتقال إلى ستامفورد بريدج.

قرار خاطئ من مويسيس كايسيدو بتفضيل تشيلسي على ليفربول

حصل الإكوادوري على رغبته، لكنها كانت بداية كابوسية للحياة في غرب لندن، حيث تراجع تشيلسي إلى المركز 14 في الجدول بعد خسارته 1-0 أمام أستون فيلا على أرضه يوم الأحد، وتمكن الفريق من الفوز في مباراة واحدة فقط من أصل ست مباريات، وخسر ثلاثا وسجل خمسة أهداف فقط.