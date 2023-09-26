عصام شيحة: الكثافة في التصويت ضمان أساسي لنزاهة العملية الانتخابية
كتب:
يارا أشرف
05:26 ص | الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
شيحة - أرشيفية
قال عصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الشعب المصري مهتم للغاية بالمعركة الانتخابية، ومدرك لطبيعة الانتخابات الرئاسية والظروف التي تمر بها البلاد، مشيرا إلى أن القضية المحورية في هذا الصدد تتمثل في تحفيز المواطن على المشاركة، الضمان الأساسي في نزاهة العملية الانتخابية هي وجود الكثافة في التصويت، إذ إن أي عملية انتخابية بدون كثافة في التصويت ضعيفة.
وأضاف شيحة، خلال حواره مع الإعلامي يوسف الحسيني عبر القناة الأولى المصرية، أن المصريين يثقون في الإشراف القضائي الكامل على العملية الانتخابية، مشيرا إلى أن الانتخابات الرئاسية بالكامل ستكون تحت إشراف قضائي، وكل صندوق سيكون عليه قاض، وهو ما يؤكد الشفافية وحيادية مؤسسات الدولة فضلا عن عدم التدخل في العملية الانتخابية، إلى جانب التأكيد على تراكم خبرات الهيئة التي تشرف على الانتخابات.
وتابع: «مهمتنا الأساسية في هذه المرحلة كأحزاب سياسية ونقابات مهنية وعمالية وإعلام هي المشاركة في توعية المواطن المصري بأهمية المعركة الانتخابية، فضلا عن توعية المرأة التي شاركت في كافة الاستحقاقات السابقة، وعلى الجانب الآخر من الضروري توعية الشباب الذين سيجنون ثمار الانتخابات».
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