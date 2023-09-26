عصام شيحة: الكثافة في التصويت ضمان أساسي لنزاهة العملية الانتخابية ‏

قال عصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الشعب المصري مهتم للغاية ‏بالمعركة الانتخابية، ومدرك لطبيعة الانتخابات الرئاسية والظروف التي تمر بها البلاد، مشيرا ‏إلى أن القضية المحورية في هذا الصدد تتمثل في تحفيز المواطن على المشاركة، الضمان ‏الأساسي في نزاهة العملية الانتخابية هي وجود الكثافة في التصويت، إذ إن أي عملية انتخابية ‏بدون كثافة في التصويت ضعيفة.‏

وأضاف شيحة، خلال حواره مع الإعلامي يوسف الحسيني عبر القناة الأولى المصرية، أن ‏المصريين يثقون في الإشراف القضائي الكامل على العملية الانتخابية، مشيرا إلى أن الانتخابات ‏الرئاسية بالكامل ستكون تحت إشراف قضائي، وكل صندوق سيكون عليه قاض، وهو ما يؤكد ‏الشفافية وحيادية مؤسسات الدولة فضلا عن عدم التدخل في العملية الانتخابية، إلى جانب التأكيد ‏على تراكم خبرات الهيئة التي تشرف على الانتخابات.‏

وتابع: «مهمتنا الأساسية في هذه المرحلة كأحزاب سياسية ونقابات مهنية وعمالية وإعلام هي ‏المشاركة في توعية المواطن المصري بأهمية المعركة الانتخابية، فضلا عن توعية المرأة التي ‏شاركت في كافة الاستحقاقات السابقة، وعلى الجانب الآخر من الضروري توعية الشباب الذين ‏سيجنون ثمار الانتخابات».

<‏iframe width="427" height="240" ‎src="https://www.youtube.com/embed/wuI9w6GEbiw" title‏="عصام شيحة: ‏الانتخابات الرئاسية بالكامل ستكون تحت إشراف قضائي وهو ما يؤكد الشفافية والحيادية" ‏frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; ‎encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" ‎allowfullscreen>‏