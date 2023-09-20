عصام شيحة: مؤتمر «الوطنية للانتخابات» رد على كثير من الاستفسارات

قال عصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات اليوم افتتاحي، وأهميته هو الرد على الكثير من الاستفسارات، وحددت الكثير من الأطر التي كانت غائبة عن الناس، وحديث الهيئة كان واضحا عن دور المجتمع المدني المحلي والدولي، في إشارة واضحة بأن الأبواب مفتوحة للمجتمع المدني المحلي والدولي، للمشاركة في العملية الانتخابية.

الإشراف القضائي على الانتخابات

أضاف «شيحة»، خلال لقاء ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن الهيئة الوطنية للانتخابات أكدت ما انتهت إليه الحوار الوطني في أن الإشراف القضائي على كل صندوق على العملية الانتخابية، كما أكدت الهيئة أن الجهاز قام بدوره في متابعة اللجان الانتخابية وجاهزيتها للأمر.

التصدي بكل قوة بالقانون

وأشار إلى أن الهيئة أكدت مجموعة من الأطر وتتمثل بأن الهيئة تقف على مسافة واحدة على المرشحين كلهم ما يؤكد الحياد الإيجابي، كما أن الهيئة حرصت بأنه لا ينسب إليها نشر أخبار وأنها تتصدى بكل قوة بالقانون في أي أخبار تنشر عنها.