عصام شيحة: تقرير حقوق الإنسان لم يترك صغيرة إلا وذكرها

أكد عصام شيحه عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أهمية التقرير السنوي الصادر عن المجلس القومي لحقوق الإنسان، مشيرا إلى أنه تقرير في غاية الأهمية، لأنه يرصد حالة جهود حقوق الإنسان في مصر ما لها وما عليها، مؤكدا أن التقرير يتضمن الفترة من 2020 إلى 2023، مشيرا إلى أنه لم يترك شيئا إلا وذكره.

تقرير حقوق الإنسان أشار إلى الضمانات الدستورية

أضاف «شيحة» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، أن تقرير حقوق الإنسان، أشار إلى الضمانات الدستورية والتشريعية لحفظ حقوق الانسان في مصر، وعمل تقسيمات غاية في الأهمية، للحق في الحماية من التعذيب، والحق في الحياة، والحق في تكوين الجمعيات والتقاضي والمحاكمة العدالة والمشاركة السياسية والحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية.

تقرير حقوق الإنسان لم يترك صغيرة إلا وأشار إليها

تابع: «تقرير حقوق الإنسان لم يترك صغيرة إلا وأشار إليها، وتحدث عن التعاون المثمر بين مؤسسات الدولة والتحسينات التي دخلت على حالة ملف حقوق الانسان في مصر»، لافتا إلى أن التقرير ركز على معاملة السجناء والتغير في الفلسفة العقابية من جانب السجون، ومراكز الإصلاح والتأهيل.