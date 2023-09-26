فرص عمل شاغرة في القاهرة والجيزة.. مرتبات تصل إلى 7 آلاف جنيه

أعلنت مبادرة «أندية التمكين الرقمي» التابعة لوزارة الشباب والرياضة، فرص عمل في القاهرة والجيزة لحديثي التخرج، وذلك خلال اليوم المفتوح للتوظيف بإحدى الشركات الغذائية، براتب يصل إلى7 آلاف جنيه.

وتوضح «الوطن» خلال التقرير التالي تفاصيل اليوم التوظيفي، ضمن الخدمات المقدمة للقراء، وفقا لما أوضحت وزارة الشباب والرياضة عبر موقع «فيس بوك».

ميعاد انعقاد اليوم التوظيفي

يوم الأحد الموافق الأول من أكتوبر، في تمام الساعه 9 صباحا حتى 2 ظهرا.

وأعلنت الشركة طلبها للتعيين أخصائي مبيعات خارجية، ضمن فرص العمل المعلنة يوم الأحد المقبل خلال اليوم التوظيفي المفتوح.

أخصائي مبيعات خارجية

مميزات الوظيفة:

- فرص للترقي بالمسار الوظيفي

- تأمينات صحية وتأمينات اجتماعية

- أرباح سنوية

- بدل مواصلات

- تدريب مدفوع الأجر

الراتب يصل إلى 7000 جنيه

مقر العمل

القاهرة - الجيزة

شروط القبول

- سنوات الخبرة: من 0 إلى 2 خبرة.

- السن المطلوب: 22 إلى 30 سنة

- المؤهل المطلوب: مؤهل عالي

كيفية التقديم على الوظائف

على الراغب في التقديم للوظائف التسجيل من خلال اللينك التالي:

https://forms.office.com/r/JvBHBXWqj4

عنوان اليوم التوظيفي

5 بني عامر- شارع مراد - الجيزة