وظائف متاحة للسائقين بالقاهرة الكبرى.. اعرف الشروط والأوراق المطلوبة

أعلنت رئاسة حي غرب شبرا الخيمة، التابعة لمحافظة القليوبية والقاهرة الكبرى، عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف الشاغرة، وفتحت باب التقديم للسائقين «سيارات نقل، معدات ثقيلة»، ضمن منظومة السائقين بالحي.

متطلبات الوظيفة

وبينت رئاسة الحي عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنها بحاجة إلى شغل الوظائف الآتية:

- سائقين درجة أولى للعمل على سيارت نقل 50 طن و 20 طن.

- سائقو معدات ثقيلة «لودر».

الشروط والأوراق المطلوبة للوظيفة

- رخصة قيادة سارية.

- صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

- صحيفة الحالة الجنائية، على أن تكون حديثة موجهة لحي غرب شبرا الخيمة.

- يشترط ألا يزيد سن المتقدم عن 50 عامًا.

- الأولوية لأبناء مدينة شبرا الخيمة.

وعن طريقة التقديم، أوضحت رئاسة حي غرب شبرا الخيمة، أنه يتم استقبال الأوراق بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمقر الحي، وذلك في مدة للتقديم بدأت صباح اليوم الاثنين 25 سبتمبر، وتستمر لمدة 15 يومًا، من الساعة الـ11 صباحًا وحتى الساعة الواحدة ظهرًا، ويتم استكمال باقي الأوراق المطلوبة بعد الموافقة.