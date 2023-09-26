«المركزي للتنظيم والإدارة» يعلن عن وظائف خالية بوزارة السياحة.. التفاصيل

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عبر بوابة الوظائف الحكومية، التابعة لإشراف الجهاز، عن وظائف شاغرة بالهيئة العامة للتنمية السياحية، إحدى قطاعات وزارة السياحة.

«الوطن» تستعرض في التقرير التالي، تفاصيل الوظائف الشاغرة بالهيئة العامة للتنمية السياحية، التي جاءت كما يلي:

نوع الوظائف الشاغرة:

وظائف قيادية

بيانات الوظيفة

الجهة طالبة الإعلان: الهيئة العامة للتنمية السياحية

المجموعة الوظيفية: الوظائف التخصصية

المجموعة النوعية: للوظائف القيادية

الجهه التابع لها: وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

وصف الوظيفة: وظائف قيادية:

الوظائف المطلوب شغلها

أولا: رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة

ثانيا: رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس الجهاز التنفيذي

ثالثا: رئيس الإدارة المركزية لشئون المناطق السياحية

رابعا: رئيس الإدارة المركزية لتنمية المناطق السياحية

المهارات المطلوبة

المهارات الأساسية: كما موضح بالملف المرفق

المهارات الفنية: كما موضح بالملف المرفق

سنوات الخبرة: كما موضح بالملف المرفق

شروط المتقدمين

شروط المؤهل: كما موضح بالملف المرفق

المستندات المطلوبة:

- السيرة الذاتية للمتقدم متضمنه بيان مختصر بـ الشهادات العلمية والدورات التدريبية.

-عدد (8) صور شخصية حديثة.

-صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

- بيان حالة وظيفية، وشهادة بالخبرة العلمية للمتقدمين من خارج الجهاز الإداري.

- المقترح التطويري للإدارة المركزية أو أحد أنشطتها الرئيسية على أن يتضمن أهدافاً محدده زمنياً وقابله للقياس والتطبيق.

- صحيفة حالة جنائية حديثه موجهه للهيئة العامة للتنمية السياحية- نتيجة تحليل المواد المخدرة من وزارة الصحة أو إحدى الهيئات التابعة.(على أن تسلم المستندات من أصل + عدد (7) صور ضوئية)

بيانات الإعلان

الحالة الوظيفة: وظيفة خالية

بداية الإعلان:2023/09/21

نهاية الإعلان:2023/10/20

طريقة التقديم: تسلم المستندات باليد إلى الأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية بالهيئة العامة للتنمية السياحية.

العنوان: 21 شارع شارل ديجول (مراد سابقاً) برج النيل الإداري – الدور الثاني عشر – الجيزة، وذلك خلال أيام العمل الرسمية من (الأحد إلى الخميس) من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الثالثة عصرا.