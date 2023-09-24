وظائف شاغرة بالمنطقة الصينية في السويس.. مرتبات تصل 5500 جنيه شهريا

أعلنت مديرية العمل بمحافظة السويس، عن حاجة المنطقة الاقتصادية الصينية لشغل عدد من الوظائف، من قبل خريجين لمؤهلات مختلفة وبمرتبات تبدأ من 5500 جنيه شهرياً، من خلال الموقع الخاص بوزارة العمل

فرص العمل بالمنطقة الصينية لحملة المؤهلات المختلفة

وتضمن إعلان حاجة الشركة «الصينية يان جيا نغ إيجيبت المحدودة للمنتجات» بالمنطقة الاقتصادية الصينية بمحافظة السويس، عن حاجتها لحملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة، وذلك بمنطقة توسعات 6 كيلو بشركة تيدا بالمنطقة الصينية

17 فرصة عمل بالمنطقة الصينية بالسويس

قال حاتم جاد، وكيل وزارة العمل بمحافظة السويس، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن إحدى شركات المنطقة الصينية بالسويس، تحتاج إلى 17 فرصة عمل، من حملة مؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة بمرتبات الأساسي 3000 آلاف جنيه، مع صرف 880 جنيها بدل وجبة، وبدل إضافي 1200 جنيه، وبدل انتظام 250 جنيها، بالإضافة إلى مكافأة أخرى على ألا يزيد سن المتقدم عن 30 عاما.

وأضاف «جاد»، أن كل هذه المعلومات معلنة على الموقع الرسمي لوزارة العمل وفق توجيهات وزير العمل حسن محمد حسن شحاتة، وتعليمات اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس بالعمل على تيسير وتوفير فرص العمل لأبناء محافظة السويس