بنك شهير يعلن عن وظائف شاغرة لحديثي التخرج.. اعرف الشروط وطرق التقديم

أعلن بنك مصر، عبر موقع «لينكد إن»، عن حاجته لعدد من الوظائف الشاغرة، وعن توافر عدد من الوظائف للشباب حديثي التخرج، إذ يوفر البنك عددًا من التخصصات المختلفة والشاغرة.

ومن خلال التقرير الخدمي التالي، تستعرض «الوطن» الشروط الخاصة بوظائف بنك مصر بالنسبة لحديثي التخرج، كما كشف عنها البنك من خلال موقع الوظائف لينكد إن.

شروط وظائف بنك مصر لحديثي التخرج

- على المتقدم أن يكون مقيمًا بالقاهرة والجيزة فقط.

- حاصل على درجة البكالوريوس من أي جامعة معترف بها.

- حصوله على تقدير عام جيد على الأقل.

- أن يكون متخرجا من الجامعة خلال الأعوام: 2021 - 2022 - 2023.

- لا يتجاوز سنه الـ28 عامًا.

- عدم تواجد أقارب عاملين له في البنك.

طريقة التقديم لوظائف بنك مصر

- التسجيل على حساب بنك مصر عبر موقع «لينكد إن» عبر هذا الرابط.

- اضغط على خانة «وظائف».

- اضغط على وظائف ممثلي خدمة العملاء بنك مصر.

- إدخال البيانات المطلوبة.

- اضغط على تسجيل.

المهام المطلوبة فى وظائف بنك مصر

- استكمال معاملات حساب عملاء البنك.

- قبول المدفوعات لأنواع مختلفة من الحسابات.

- صرف الشيكات.

- التحقق من أرصدة الحسابات.

- تحويل الأموال.

- التأكد من موازنة درج النقود مع ورقة التسوية.

- تقديم خدمات مسبقة لجميع العملاء.

- تحديد الفرص لتنمية العلاقات مع العملاء.

- الاهتمام بتحقيق الخطة المستهدفة للفرع.

- إرشاد العملاء حول استخدامهم خدمات المحفظة الإلكترونية المختلفة.