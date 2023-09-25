4 حالات يكون فيها الحمل خطرا على الأم والجنين.. «الصحة» تكشف

كشفت وزارة الصحة والسكان عن الحالات التي يكون الحمل فيها خطرًا على الأم والجنين، في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين والعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

حددت «الصحة»، في تقرير رسمي، 4 حالات يكون فيها الحمل خطرا على الأم والطفل، وجاءت على النحو التالي:

- الحمل المبكر قبل سن 18 عاما.

- الحمل المتأخر بعد سن 35 عاما.

- الحمل المتقارب قبل مرور عامين على آخر الولادة

- الحمل المتكرر بعد 4 ولادات.

يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 للنهوض بالصحة العامة والعمل على رفع التوعية الصحية لدى المواطنين بأهمية البعد عن السلوكيات الخاطئة التي تؤثر على الصحة العامة.

أهمية الكشف المبكر للسيدات الحوامل

ووجهت وزارة الصحة والسكان رسالة مهمة للسيدات الحوامل بأهمية الكشف المبكر من خلال حملة «100 يوم صحة» للعناية بصحة الأم والجنين.

وتابعت وزارة الصحة، أن الكشف والعلاج في الحملة مجانية ولا يتحمل فيها المواطن أي أعباء مالية، لافتة إلى أنه في حال التدخل الجراحي أو الدوائي يتم التوجه إلى أقرب مستشفى أو وحدة صحية.

وأضافت: يمكن الاتصال بالخط الساخن للوزارة 105 وسيتم الرد على كافة التساؤلات والاستفسارات المختلفة من المواطنين والاطلاع على أقرب وحدة صحية يمكن الذهاب إليها والاستفادة من الخدمات الصحية المقدمة، موضحة «الحملة تعمل من الساعة الثامنة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وأنها تعمل بشكل يومي من السبت إلى الخميس ما عدا الجمعة وهو الإجازة الأسبوعية.