«السياحة»: فنادق القاهرة كاملة العدد خلال الشتاء.. والشركات تلجأ للعين السخنة

قال الدكتور عاطف عبداللطيف، عضو جمعية مستثمرو السياحة بجنوب سيناء، إنه وفقا لحجم الطلب من وكالات السياحة الأجنبية على تسيير رحلات إلى القاهرة والجيزة والأقصر وأسوان خلال فصل الشتاء المقبل، فإن فنادق القاهرة الكبرى سترفع في بعض أوقات الموسم السياحي الشتوي المقبل شعار «كامل العدد» حيث لن تكون هناك غرف شاغرة.

ولفت إلى أن بعض شركات السياحة المصرية بدأت من الآن في التجهيز لحجز غرف لمجموعات السياح القادمة للقاهرة خلال تلك الفترة بفنادق العين السخنة والإسماعيلية والسويس القريبة من العاصمة المصرية.

زيادة الطلب على القدوم للأقصر وأسوان خلال الشتاء

وأضاف عبداللطيف في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن حجم الحجوزات التي تلقتها المقاصد الأثرية والثقافية المصرية مثل الأقصر وأسوان والقاهرة والجيزة، خلال الشتاء المقبل مرتفعة للغاية ولاسيما من قبل سياح دول أوربا وبعض سياح دول جنوب شرق آسيا وأمريكا.

ارتفاع أعداد السياح الوافدين لشرم الشيخ والغردقة

وأشار عضو جمعية مستثمرو السياحة بجنوب سيناء، إلى أنه بالتوازي مع الزيادة في الحركة السياحية الوافدة إلى الأقصر وأسوان والقاهرة خلال الشتاء، فهناك زيادة كبيرة أيضا في أعداد السياح القادمين لزيارة شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم خلال الموسم الشتوي المقبل، موضحا أن غالبية السياح القادمين للمدن السياحية الشاطئية من دول أوربا.