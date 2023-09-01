رئيس «السياحة الإلكترونية»: 65% متوسط نسب إشغال فنادق القاهرة الكبرى

قال محمد فاروق، رئيس لجنة السياحة الإلكترونية بغرفة شركات السياحة التابعة للإتحاد المصرى للغرف السياحية، إنّ متوسط نسب إشغال فنادق القاهرة الكبرى حاليًا يتراوح ما بين 60 إلى 65%، موضحًا أنّ تلك النسب جيدة جدًا مع حلول شهر سبتمبر الجاري وعودة السياح العرب إلى دولهم بسبب بدء موسم الدراسة هناك، وأنّه بداية من النصف الثاني من الشهر الجاري ستبدأ نسب الإشغال في الارتفاع مع قرب الموسم السياحي الشتوي وقدوم السياح الأوربيين.

المؤتمرات وافتتاح المتحف المصري الكبير

وأضاف لـ«الوطن» أنّ نسب إشغال فنادق القاهرة الكبرى ستكون مرتفعة للغاية خلال فصل الشتاء المقبل لاسيما مع استضافة العاصمة المصرية للعديد من المؤتمرات بمختلف المجالات خلال تلك الفترة، فضلًا عن قرب افتتاح المتحف المصري الكبير والذي من المتوقع أن يجذب أعدادا كبيرة من السياح من مختلف دول العالم.

حجز الفنادق ببعض المدن القريبة من القاهرة

وأشار رئيس لجنة السياحة الإلكترونية بغرفة شركات السياحة، إلى أنّ العديد من شركات السياحة وتحسبًا لعدم وجود غرف شاغرة في فنادق القاهرة ببعض فترات فصل الشتاء المقبل، بدأت في حجز فنادق لسائحيها ببعض المدن القريبة من القاهرة كالعين السخنة والإسماعيلية والسويس، وبالعاصمة الإدارية، موضحًا أنّ الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال الشتاء المقبل ستكون أعلى من نظيرتها، خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.