أسعار الدواجن اليوم في الأسواق اليوم.. الفراخ البيضاء بـ57 جنيها للكيلو

تباينت أسعار الدواجن اليوم الخميس 31-8-2023 في الأسواق ببداية التداولات في بورصة الدواجن والأسواق، وسجلت أسعار الفراخ البيضاء للكيلو 57 جنيهًا في أرض المزرعة، لتباع في المحلات بسعر يتراوح بين 60 و66 جنيهًا للكيلو.

أسعار الفراخ البيضة

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية أسعار الفراخ البيضاء، اليوم، في الأسواق وبورصة الدواجن، وفق بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار الدواجن البلدي اليوم

وسجل سعر كيلو الدجاج البلدي اليوم 107 جنيهات، بينما سجلت أسعار الدواجن الساسو «الحمراء» بين 95 و98 جنيها في المزارع، لتباع للمستهلك بين 100 و110 جنيهات للكيلو.

أسعار البانيه اليوم

ويتراوح سعر كيلو البانيه بين 130 و180 جنيهًا، أما سعر الشيش طاووق فيتراوح بين 155 و180 جنيهًا، والأوراك بين 70 و80 جنيهًا، وتختلف الأسعار بحسب كل منطقة.

أسعار البيض

واستقرت أسعار البيض في الأسواق بشكل ملحوظ خلال الفترة الحالية دون تحركات سواء بالارتفاع أو الانخفاض، حيث سجلت سعر كرتونة البيض الأبيض في المزرعة مبلغ 111 جنيها، تباع للمستهلك بسعر يبدأ من 115 وحتى 120 جنيها للكرتونة.

اما البيض الأحمر فسجل سعره في بورصة البيض 113 جنيها، ليباع في المحلات بـ117 و121 جنيها للكرتونة.