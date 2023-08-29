سعر الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء في الأسواق والمحال التجارية.. مستقر

استقر سعر الفراخ البيضاء، اليوم الثلاثاء، في الأسواق والمحال التجارية بالقاهرة والجيزة، وتستعرض «الوطن» سعر الفراخ البيضاء داخل الأسواق الشعبية والمحال التجارية في هذا التقرير.

سعر الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء في الأسواق

شهد سعر الفراخ البيضاء حالة من الاستقرار داخل الأسواق الشعبية عند 65 جنيها في الأسواق الشعبية، بينما سجل سعر كيلو الأوراك 75 جنيها، والكبد والقوانص 80 جنيهًا، بينما استقر سعر كيلو الدبابيس عند 95 جنيها.

سعر كيلو الفراخ البانيه في الأسواق

أما سعر كيلو الفراخ البانيه سجل اليوم الثلاثاء 160 جنيها، ووصل سعر كيلو الشيش طاووق 155 جنيها، وجوز الحمام 115 جنيها.

سعر الفراخ البلدى اليوم في الأسواق

ووصل سعر كيلو الفراخ البلدي إلى 120 جنيها، وسجل سعر كيلو الفراخ العتاقي 105 جنيهات، وكيلو الأرانب 105 جنيهات، والبط البلدي 120 جنيها، وسعر كيلو الأجنحة وصل لـ45 جنيها.

سعر الفراخ البيضاء في المحال التجارية

وسجل سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم في المحال التجارية 68 جنيها، وكيلو الأوراك 80 جنيهًا، والدبابيس 95 جنيها، أما الفراخ البلدي 120 جنيها.

سعر الفراخ البانية في المحال التجارية

واستقر سعر كيلو الفراخ البانيه في المحال التجارية عند 160 جنيها، ووصل سعر كيلو الشيش طاووق 155 جنيهًا، واستقر سعر جوز الحمام الجامبو عند 120 جنيها.