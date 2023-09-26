انطلاق أسبوع الجامعات في الإسماعيلية اليوم.. أنشطة رياضية وورش عمل

تشهد محافظة الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، انطلاق فعاليات أسبوع شباب الجامعات في جامعة قناة السويس، والتي تتضمن تكريم عدد من الطلاب الأوائل في مختلف الجامعات المصرية.

أنشطة رياضية وفنية

وينطلق أسبوع شباب الجامعات اليوم الثلاثاء من مقر جامعة قناة السويس، ويستمر علي مدار أسبوع متواصل، يتخلله عدد من الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية بمشاركة الطلاب الي جانب الدوريات الرياضية.

وبحسب البيانات الرسمية لجامعة قناة السويس، فإن أسبوع شباب الجامعات يستهدف إعداد أجيال قادرة على الابتكار والإبداع، وتخريج جيل من الشباب قادر على صناعة المستقبل.

كما يستهدف أسبوع شباب الجامعات تشجيع الطلاب على تنمية مواهبهم، ودمج طلاب الجامعات المصرية من مختلف الثقافات مع بعضهم البعض، للتعرف على الثقافات المصرية المختلفة وإكساب الشباب مهارات وخبرات متعددة.

فعاليات أسبوع شباب الجامعات

ويتضمن أسبوع شباب الجامعات أنشطة رياضية كدوريات كرة القدم الخماسية، وكرة السلة للشباب والفتيات، وكرة الطائرة للشباب والفتيات وكرة اليد، وتستمر علي مدار أسبوع متواصل.

كما تتضمن الفعاليات مسابقات ثقافية واجتماعية، منها مسابقة للشطرنج ومسابقات في الرسم والتمثيل وورش عمل مختلفة في التصوير والمسرح، الي جانب عدة رحلات في محافظة الإسماعيلية تتضمن زيارة مشروع قناة السويس الجديدة ومتحف الإسماعيلية وزيارة بعض الأماكن التاريخية.