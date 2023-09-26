أعلن الموقع الرسمي للبنوك المصرية عن استقرار سعر الجنيه الإسترليني اليوم الثلاثاء 26-9-2023 في البنوك المصرية، إذ يبلغ متوسط سعر الجنية الإسترليني اليوم في البنك المركزي المصري 37.72 جنيه للشراء و37.89 جنيه للبيع.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية سعر الجنيه الإسترليني اليوم الثلاثاء 26-9-2023 في البنوك المصرية والذي جاء كما يلي:

سعر الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي المصري

- يسجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم الثلاثاء في البنك الأهلي المصري 37.63 جنيه للشراء و37.78 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في البنك التجاري الدولي

- يبلغ سعر الجنيه الإسترليني في بداية التعاملات الصباحية داخل البنك التجاري الدولي 37.73 جنيه شراء و38.06 جنيه بيع.

سعر الجنيه الإسترليني في بنك مصر

- كما يصل سعر الجنيه الإسترليني اليوم الثلاثاء في بنك مصر إلى 37.78 جنيه للبيع و 37.63 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني في بنك المشرق

- وبالنسبة لسعر الجنيه الإسترليني داخل بنك المشرق يسجل 38.24 جنيه شراء و 38.48 جنيه بيع.

سعر الجنيه الإسترليني في بنك قناة السويس

- وعن سعر الجنيه الإسترليني في بنك قناة السويس يبلغ 37.72 جنيه شراء و 38.06 بيع.