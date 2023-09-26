تعرف على تفاصيل شهادة «أمان المصريين» من بنك مصر

يتيح بنك مصر للعملاء شهادة ادخار بالعملة المحلية تسمى «أمان المصريين» يمكن للمواطن الحصول عليها وفقا للشروط المحددة من جانب البنك، وهو ما ترصد «الوطن» في السطور التالية.

تفاصيل شهادة أمان المصريين

- تصدر الشهادة للأفراد المصريين من سن 18 سنة حتى 59 سنة.

- تبلغ مدة الشهادة 3 سنوات.

- تصدر الشهادة بفئة 500 جنيه ومضاعفاتها بحد أقصى 2500 جنيه في جميع البنوك المشاركة.

- يتم صرف العائد من خلال حساب العميل الحالي.

تفاصيل الاقتراض

- بينما يتم الإعفاء من كافة المصاريف خلال شراء الشهادة.

- لا يجوز الاقتراض بضمان هذه الشهادات.

- تمنح الشهادة وثيقة تامين على الحياة.

- يمكن استرداد الشهادة في أي وقت.