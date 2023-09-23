تفاصيل شهادات إدخار بنك مصر.. عائد ثابت على فترات مختلفة

يتيح بنك مصر العديد من شهادات الإدخار ذات العائد الثابت، والتي تختلف المدة الخاصة بها حسب كل شهادة، لذلك ترصد «الوطن» في السطور التالية تفاصيل شهادة الإدخار ذات العائد الثابت، لمدة خمس أو سبع سنوات، والتي جاءت كما يلي:

شهادة الإدخار ذات العائد الثابت لمدة خمس سنوات

- يقدم بنك مصر للأفراد الطبيعيين فقط شهادة إدخار تصل المدة الخاصة بها إلى 5 سنوات.

- كما يصل الحد الأدنى لشراء الشهادة 1200 جنيه ومضاعفاتها، وذلك للشهادة ذات العائد الشهري.

- فيما يبلغ الحد الأدنى بالنسبة للشهادة ذات العائد السنوي 1000 جنيه ومضاعفاتها.

- وبالنسبة للعائد يكون ثابتاً طوال فترة الشهادة ويصرف شهرياً وسنوياً.

- يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدار الشهادة.

شهادة الإدخار ذات العائد الثابت لمدة سبع سنوات

- كما يتيح بنك مصر شهادة إدخار أخرى بعائد ثابت تصل مدتها إلى 7 سنوات.

- تصدر الشهادة للأفراد الطبيعيين فقط.

- وبالنسبة للحد الأدنى الخاص بشراء الشهادة يبلغ 750 جنيهاً ومضاعفاتها.

- معدل عائد ثابت طوال فترة الشهادة يصرف شهرياً.

- يستطيع العميل استرداد القيمة الخاصة بالشهادة أو جزء منها وذلك بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدار الشهادة.