10 سنوات من الإنجازات في قطاع التعليم بسيناء.. إنشاء 4 جامعات أهلية

أبرز تقرير لبرنامج «8 الصبح» والمُذاع على شاشة «قناة dmc»، جهود الدولة في الارتقاء بالتعليم العالي بمدن القناة وسيناء، وذلك بفقرة البرنامج «كنا فين وبقينا فين».

النهضة التعليمية الشاملة للتعليم الجامعي بالقناة

وأشار التقرير، إلى النهضة التعليمية الشاملة لمرحلة التعليم الجامعي بمدن القناة وسيناء خلال السنوات الـ10 الأخيرة، إذ جرى إنشاء جامعتين إحداهما حكومية والأخرى خاصة، ليرتفع عدد الجامعات الحكومية والخاصة إلى 6 جامعات في العام الماضي، كما زاد عدد الكليات بالجامعات الحكومية بنسبة 118.5% بواقع 59 كلية عام 2022/ 2023، بدلاً من 27 كلية فقط في عام 2014.

إنشاء 4 جامعات أهلية

وتابع برنامج «8 الصبح» في تقريره، أنه جرى إنشاء 4 جامعات أهلية وبدء الدراسة بها لأول مرة بسيناء ومدن القناة، فيما بلغت تكلفة إنشاء الجامعة التكنولوجية بمدينة السلام «شرق بورسعيد» 570 مليون جنيه، وذلك في إطار جهود الدولة للارتقاء بالتعليم العالي بهذه المحافظات.