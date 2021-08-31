بأقل من 5% من التنسيق العام.. 7 كليات بجامعة سيناء لطلاب الثانوية

يمكن لطلاب الثانوية العامة أن يلتحقوا بالكلية التي يرغبون فيها، وبجموع أقل من التنسيق العادي بنسبة تتراوح بين 3% و 5% في جامعة سيناء التي تمنح لطلابها مزايا خاصة، بتصريح من وزارة التعليم العالي دون غيرها من الجامعات الأخرى سواء الحكومية أو الخاصة، علاوة على أن جامعة سيناء مجهزة بأحدث أساليب التعليم وأكثر الأجهزة تطورًا لتجهيز الطالب لسوق العمل بالإضافة إلى توفير فرص تدريبية في كبرى الشركات في جميع المجالات.

بدأ التقديم بجامعة سيناء بمجموع أقل من باقي الجامعات بنسبة 5 % من التنسيق العام حسب المجلس الاعلى للجامعات، وتم الإعلان عن الحد الأدنى للتقديم لكليات جامعة سيناء المختلفة للثانوية عامة وطلاب الثانوية الأزهرية بالنسب التالية:

تنسيق كليات جامعة سيناء

كلية طب الاسنان بحد أدني 80 %

كلية الصيدلة بحد أدني 80 %

كلية العلاج الطبيعي بحد أدني 80 %

كلية الهندسة بحد أدني 70 %

كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب بحد أدني 65 %، ويحصل الخريج علي بكالوريوس متخصص في واحد من 3 تخصصات مختلفة: تكنولوجيا المعلومات أو علوم الحاسوب وهندسة البرمجيات، أو نظم المعلومات ودعم القرار

كلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال بحد أدني 55 %، وتوفر الجامعة تخصصات: الراديو والتلفزيون، والطباعة والصحافة الالكترونية، والعلاقات العامة والاعلان.

كلية إدارة الأعمال بحد أدني 55 % ويوجد في الكلية في 4 تخصصات مختلفة: الإدارة، والمحاسبة، والتسويق، والتمويل والاستثمار.

التقديم لجامعة سيناء عبر موقع وزارة التعليم العالي

وفتحت جامعة سينا باب التقديم الآن عبر موقع وزارة التعليم العالي، مؤكدة أنه تم توفير أفضل وسائل الانتفال من المحافظات من وإلي الجامعة تسهيلا علي طلابها.