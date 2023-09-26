مقتل 20 شخصا في انفجار مستودع وقود بناجورنو كاراباخ

أعلنت السُلطات الأرمنية في إقليم ناجورنو كاراباخ في أذربيجان، إمقتل ما لا يقل عن 20 شخصًا في انفجار بمستودع وقود، أمس، بحسب ما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» نقلًا عن وكالة «رويترز».

وأضافت السُلطات أن 290 شخصًا نقلوا إلى المستشفيات، وأن العشرات منهم «لا يزالون في حالة حرجة».

كانت أذربيجان بدأت عمليات «لمكافحة الإرهاب» في ناجورنو كاراباخ، وقالت إنّها لن تتوقف، حتى يستسلم الانفصاليون العرقيون الأرمن.