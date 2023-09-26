«الوثائقية» تعرض تقريرا عن أجواء ما قبل نصر أكتوبر بـ10 أيام.. ماذا قالت الصحف؟

نشرت قناة «الوثائقية» مقطع فيديو عن 26 سبتمبر 1973، في إطار احتفالات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بالذكرى الخمسين لنصر أكتوبر المجيدة.

وكشف الفيديو أجواء ما قبل نصر أكتوبر بـ10 أيام، وقبل رفع العلم المصري فوق الضفة الشرقية لقناة السويس، إذ غطت الصحف المصرية لقاء الفريق أول أحمد إسماعيل، وزير الحربية، بالخريجين الجدد من الظباط الطيارين والملاحين.

وقال وزير الحربية في ذلك الوقت للخريجين إنهم سينضمون إلى صفوف القوات المسلحة عن طريق الإعداد لمعركة تواجه فيها مصر عدوا شرسا تسانده الولايات المتحدة الأمريكية، دون مراعاة لحق الشعوب في تقرير مصيرها والحفاظ على استقلالها.

وأوردت صحيفة الجمهورية مانشت بعنوان «نيكسون ينصح إسرائيل بعدم التخلي عن القدس»، كما نقلت الصحف المصرية تصريحات وزير الخارجية السوفيتي الأسبق الذي طالب في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بانسحاب القوات الإسرائيلية من كل الأراضي العربية المحتلة، واحترام حقوق الشعوب في الشرق الأوسط، ومنهم الشعب العربي في فلسطين.

وعلى الصعيد الرياضي، رصدت صحيفة الجمهورية تدرب الزمالك دون حراس مرمى، استعدادا لدمياط بمشاركة نجوم الجيل الذهبي للقلعة البيضاء مثل فاروق جعفر وحمادة إمام والخواجة.