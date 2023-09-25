25 سبتمبر 1973.. «الوثائقية» تعرض تقريرا عن أجواء ما قبل نصر أكتوبر بـ11 يوما

نشرت قناة «الوثائقية»، مقطع فيديو عن 25 سبتمبر 1973، في إطار احتفالات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بالذكرى الخمسين لحرب أكتوبر المجيدة.

وكان يتبقى في يوم 25 سبتمبر 1973، 11 يومًا فقط على ساعة العبور الذي أنهى تمامًا مشروع موشي ديان المزعوم للاحتفاظ بسيناء أو تقسيمها.

ومع صباح ذلك اليوم، كانت قوات العدو على الجبهة الشرقية للقناة والطائرات الإسرائيلية تحلق فوق سماء لبنان، والجنود الإسرائيليون المعدون للحرب فوق هضبة الجولان يمكن رؤيتهم.

ماذا جاء في الصحف يوم 25 سبتمبر 1973؟

أمام ذلك كله، ركزت جريدة الأهرام على خبر وفاة بابلون نيرودا أعظم شعراء أمريكا اللاتينية والحائز على جائزة نوبل.

ووسط أزمة القمح العالمية التي تزداد حدتها ضراوة، يوجه رئيس البنك الدولي روبرت مكنمارا استغاثة إلى الدول الغنية لإنقاذ 800 مليون إنسان من الفقر المدقع.

وعلى صعيد الاخبار الفنية، تنشر الجمهورية خبرًا عن استعداد برلنتي عبدالحميد لبطولة فيلم «المذنبون» عن قصة للأديب نجيب محفوظ، وهو الفيلم الذي تكمله برلنتي ومثلته لاحقا سهير رمزي.

وعلى الصعيد الرياضي نقلت الجمهورية إشادة المدرب المجري هيدجيكوتي بلاعبي الأهلي الذين سيشركهم في المباريات المقبلة للفريق الأول وعلى رأسهم مصطفى عبده وإكرامي ومصطفى يونس، ونقلت الجمهورية خبر إقامة كوتوكو الإسماعيلي في بطولة أفريقيا للأندية في الرابع عشر من أكتوبر من العام نفسه.