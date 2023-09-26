موعد إجازة المولد النبوي 2023 للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص

إجازة المولد النبوي 2023 في مصر للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص، حددتها الحكومة، لتكون الخميس المقبل الموافق 28 سبتمبر 2023، إذ أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بإن يكون الخميس المقبل، إجازة رسمية مدفوعة الأجر.

إجازة المولد النبوي 2023 في مصر

وعن إجازة المولد النبوي 2023 في مصر، أوضحت الحكومة، أن الإجازة للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وشركات القطاع الخاص، بدلا من التاريخ الميلادي الموافق ليوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول عام 1445 هجرية، طبقا لما ستسفر عنه الرؤية الشرعية؛ وذلك بمناسبة المولد النبوي الشريف.

«مدبولي» يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة المولد النبوي

وبمناسبة المولد النبوي الشريف 2023 في مصر، تقدم الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف.

وقال مدبولي، في برقيته: «إننا نستقبل هذه المناسبة الجليلة بكل مشاعر البهجة ونأخذ من صاحبها الأسوة الحسنة، والقدوة الطيبة والحكمة الخالدة في إرساء قيم الحق والعدل، والدعوة الى الأمن والسلام والخير للناس أجمعين».