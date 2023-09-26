مصر تدين الهجوم الإرهابي ضد القوات البحرينية المشاركة في عاصفة الحزم

أدانت جمهورية مصر العربية، الهجوم الإرهابي الآثم الذي قامت به جماعة الحوثي ضد قوة الواجب التابعة لقوة دفاع البحرين، والتي تتواجد ضمن قوات التحالف العربي المشاركة في عملية عاصفة الحزم وإعادة الأمل على الحدود الجنوبية للسعودية، ما أسفر عن استشهاد ضابط وفرد وعدد من الجرحى خلال تأديتهم لمهام الواجب الوطني.

مصر تقدم خالص التعازي لمملكة البحرين

وتقدمت مصر بخالص التعازي والمواساة لمملكة البحرين الشقيقة، قيادة وشعبا، ولذوي الضحايا في هذا المصاب الجلل، داعية المولى عز وجل أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين.

وأكدت مصر تضامنها الكامل مع مملكة البحرين الشقيقة جراء هذا الهجوم الإرهابي الغادر، داعية إلى ضرورة مواصلة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لمجابهة الإرهاب بكافة صوره، ووضع حد للممارسات التي تستهدف زعزعة استقرار الدول العربية الشقيقة.