أثري: معبد «إيزيس» يحتوي على آخر نقش هيروغليفي من مصر القديمة

قال الدكتور حسين عبدالبصير، أستاذ ومدير متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية، إنَّ جزيرة فيلة تقف في منتصف نهر النيل وكانت أحد الحصون القوية على حدود مصر الجنوبية والتي تفصل النيل إلى قناتين في أسوان، ويوجد بالجزيرة معبد «إيزيس» واعتبر من أجمل المعابد المصرية بالعصر البطلمي وبناه الملك «بطليموس الثاني».

أسطورة إيزيس وأوزوريس منقوشة على جدران حجرة الولادة بالمعبد

وأضاف «عبد البصير» خلال مداخلة هاتفية له لبرنامج «8 الصبح» والمُذاع على شاشة «قناة dmc»، أنَّ مناظر مرسومة على الجدران بـ حجرة الولادة داخل معبد إيزيس تقص مشاهد من الأسطورة الشهيرة لإيزيس وأزوريس، وظل المعبد يؤدي دوره حتى تولى الإمبراطور البيزنطي «جيستنيان الأول» الذي أمر بإغلاق كل المعابد الوثنية.

وتابع أستاذ ومدير متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية، أنَّ ميزة معبد «إيزيس» بجزيرة فيلة احتواءه على آخر نص هيلوغريفي من مصر القديمة والكتابة الهيلوغريفية توقفت في القرن الرابع الميلادي، وفي فترة لاحقة تمّ تحويل هذا المعبد إلى كنيسة ليتمّ محو العديد من النقوش.