«يوتيوب» تفاجئ الملايين بإلغاء ميزة المشاهدة دون إعلانات: جربوا البديل

بعد أن أمضى موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب» عامين في تجربة Premium Lite، وهي خطة اشتراك منخفضة التكلفة لمشاهدة الفيديو بدون إعلانات في بلدان محددة، قرر النظام الأساسي سحب تلك الخدمة، وقد تم الإعلان عن تلك الخطوة في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى العملاء، إذ أكدوا أن تلك الخدمة ستتوقف بعد 25 أكتوبر المقبل.

تفاصيل إنهاء خدمة Premium Lite

بحسب ما ذكره موقع «the verge»، إنه بسعر 6.99 يورو شهريًا، تم إطلاق خطة YouTube Premium Lite لأول مرة في دول أوروبية مختارة في عام 2021، بما في ذلك بلجيكا والدنمارك وفنلندا ولوكسمبورج وهولندا والنرويج والسويد.

وكانت تلك الخدمة توفر مشاهدة خالية من الإعلانات عبر مجموعة واسعة من تطبيقات وتنسيقات «يوتيوب»، لكنها لا تأتي مع ميزات Premium الأخرى، مثل التنزيلات دون اتصال بالإنترنت أو التشغيل في الخلفية، أو أي من مزايا YouTube Music.

لكن قريبًا، سيُترك لمشتركي Premium Lite الحاليين خياران: العودة إلى مشاهدة «يوتيوب» مع الإعلانات أو الاشتراك في YouTube Premium الأكثر سعرًا، والذي يتضمن أيضًا YouTube Music.

تفاصيل رسالة «يوتيوب» الإلكترونية

في رسالة بريد إلكتروني لإعلام المستخدمين بالتغيير الجديد، تقول منصة «يوتيوب» إنه سيقدم لمشتركي Lite نسخة تجريبية مجانية مدتها شهر واحد من YouTube Premium، بغض النظر عما إذا كانوا قد حصلوا على نسخة تجريبية من قبل.

وتشير الشركة إلى أن المشتركين سيحتاجون إلى إلغاء اشتراكهم في Lite أو الانتظار حتى يتم إلغاؤه من أجل استرداد العرض، وقد رفع موقع «يوتيوب» سعر اشتراكاته المتميزة والموسيقى في الولايات المتحدة في يوليو الماضي.

وإلى نص الرسالة: «نكتب إليك لنخبرك أنه بعد 25 أكتوبر 2023، لن نقدم نسختك من Premium Lite بعد الآن، على الرغم من أننا ندرك أن هذه الأخبار قد تكون مخيبة للآمال، إلا أننا نواصل العمل على إصدارات مختلفة من Premium Lite، حيث نقوم بدمج التعليقات الواردة من المستخدمين والمبدعين والشركاء».