طريقة الحصول على أموال من خلال «يوتيوب».. خطوات بسيطة

على مدار السنوات القليلة الماضية، أصبح الإنترنت مصدرا أساسيا لربح الأموال من خلال المواقع المختلفة والمتنوعة، إذ يقوم العديد من مستخدميه بصناعة المحتوى الخاص بهم ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي، وكلما زاد عدد المشاهدات، كلما زادت الفرصة في ربح الأموال، ويعد موقع يوتيوب من أكثر المصادر التي يمكن للفرد الاعتماد عليه لربح الكثير من الأموال.

وحتى يستطيع مستخدم يوتيوب ربح أموال طائلة لابد أن يكون لديه قناة خاصة به، يستطيع من خلالها نشر المحتوى الخاص به، ونوضح من خلال هذا التقرير خطوات إنشاء قناة يوتيوب خاصة، وفق الموقع الشهير ويكي هاو، كالتالي:

خطوات إنشاء قناة على يوتيوب

- يتوجه المستخدم إلى موقع YouTube، ثم يسجل الدخول باستخدام حساب Google.

- وبعد ذلك يبحث المستخدم عن اسمه أو اسم المستخدم الذي يوجد أعلى القائمة اليسرى بعد تسجيل الدخول، ثم يقوم بالنقر على الاسم للدخول إلى صفحة المستخدم خاصته.

- وبعد ذلك يتم أضافة صورة للقناة حتى تظهر أعلى صفحة القناة الخاصة بالمستخدم، ويقوم Youtube بعرض أمثلة لكيفية عرض الصورة على الموقع الإلكتروني وأجهزة التلفاز والأجهزة المحمولة.

- وبعدها يكتب المستخدم وصفًا للقناة، ويجب أن يكون هذا الوصف مختصر لقناة يوتيوب حتى يعرف المشاهد نوع المحتوى الذي يطلع عليه.

- ولتعديل وصف القناة يجب النقر على About الموجودة في نافذة القناة الرئيسية، ثم يتم الضغط على وصف للقناة + Channel description. Enter