آيتن عامر تتصدر تريند «يوتيوب» بأغنية «إكشف» وتحقق 12 مليون مشاهدة

تصدرت الفنانة آيتن عامر، بأغنيتها الجديدة «إكشف» تريند مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة «يوتيوب».

الأغنية من كلمات إبراهيم محمد

واحتلت الأغنية تريند علي موقع الفيديوهات الشهير «تيك توك»، وشارك عدد كبير من الفنانين الأغنية، وحققت 12 مليون مشاهدة على تيك توك.

كلمات أغنية «إكشف» لإبراهيم محمد، ألحان أحمد أنور، توزيع عمرو الخضري، تصوير مروة راغب.

وعلق جمهور الفنانة على نجاح الأغنية، حيث قال متابع: «تجنن في التمثيل وكمان أبهرتنا في الغناء، الأغنية كتير حلوة».

وعلق آخر: «ألف مبروك الأغنية تحفة من تألق لتألق».

آيتن عامر تواصل تصوير فيلم «عنب»

وقال أحدهم في تعليقه: «كلمات جديدة ودمها خفيف وصوت قمر»، وأضاف آخر: «عسل يا أيتن والكلام دمة خفيف واللحن مناسب وجميل».

من ناحية أخرى تواصل الفنانة آيتن عامر، تصوير فيلم «عنب»، ويشاركها العمل عدد كبير من الفنانين، منهم إسلام إبراهيم، محمود الليثي، نور قدري، توني ماهر وعدد آخر من الفنانين وإخراج أحمد نور وإنتاج الرشا برودكشن.