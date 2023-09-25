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تفاصيل طرح قطع أراضي خدمية بأماكن مميزة في 9 مناطق

كتب:

أيمن حمزة
09:34 ص | الإثنين 25 سبتمبر 2023
رئيس مجلس إدارة الهيئة

رئيس مجلس إدارة الهيئة

أكد اللواء وليد البارودي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، أن الهيئة بصدد الإعلان عن طرح قطع أراضي خدمية بأماكن مميزة، للبيع بالمزاد العلني، في مناطق (القاهرة الجديدة - 6 أكتوبر- بدر - برج العرب بالإسكندرية - المنيا - أسيوط - سوهاج - قنا - أسوان).

طرح محلات تجارية ووحدات سكنية عديدة

وأشار إلى أن الهيئة تطرح محلات تجارية ووحدات سكنية عديدة، بمشروعات (6 أكتوبر - الشيخ زايد - المقطم - الغردقة - بورسعيد - سوهاج-  دمياط) بتسهيلات في السداد.

ومن المقرر أن يجرى إعلان الطروحات تفصيليا، خلال الأيام القليلة المقبلة، على الصفحة الرسمية للهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان. 

 

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.