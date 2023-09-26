8 تعليمات من «تعليم الجيزة» بشأن غياب الطلاب وتسليم الكتب الدراسية

أصدرت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة تعليمات مهمة بشأن الاستعدادات للعام الدراسي الجديد، والمقرر أن يبدأ 30 سبتمبر، وفقا للخريطة الزمنية المعتمدة من الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم.

متابعة غياب الطلاب

وشددت مديرية التعليم بالجيزة على الالتزام بالتعليمات لانضباط العملية التعليمية بالمدارس:

- تأكيد ضرورة متابعة الغياب اليومى للطلاب وتسجيله إلكترونيا، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الطلاب دائمى الغياب والمنقطعين.

- ضرورة المتابعة اليومية لموقف استلام الكتب داخل المدارس، والتأكد من استلام الطلاب للكتب المدرسية.

- توجيه الطلاب نحو الاستفادة من القنوات التعليمية مدرستنا (1,2,3) فى تحصيل المناهج الدراسية الخاصة بهم وتفعيل استخدام حصص المشاهدة والسبورات الذكية، وكذلك تفعيل اليوم الدراسى بكل مدارس تعليم الجيزة.

موقف استلام الكتب

- مراجعة الأكشاك الكهربية وأعمدة الإنارة الموجودة في محيط المدارس، ومخاطبة رؤساء الأحياء في حال وجود أي خطر يهدد حياة الطلاب.

- حسن التعامل مع الجمهور وتحديد يوم للقاء أولياء الأمور أسبوعيا.

- تأمين مداخل ومخارج المدارس وتنظيم عملية دخول الطلاب وخروجهم، مع مراعاة وجود مدة زمنية بين عملية دخول الطلاب وخروجهم وخاصة بالمدارس التي بها فترتين.

- الاهتمام بالإشراف اليومي والتكليفات، وضرورة تفعيل خطة عملية للطوارئ بالمدارس وتنفيذها في حال حدوث أي مكروه.

- الاهتمام بالفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفير سبل الرعاية اللازمة لهم، وتقديم الدعم النفسي اللازم، والعمل على توفير أماكن مناسبة تقع في الأدوار الأرضية بالمدارس حفاظا على سلامتهم.