حقيقية فيديو متداول للحظة انهيار سدين في درنة بعد عاصفة «دانيال» المدمرة

بعد مرور أسبوعين من فيضانات ليبيا وانهيار سدين درنة بسبب عاصفة دانيال المدمرة، نشرت بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات تزعم أنها لـ«لحظة انفجار أحد هذين السدين».

لحظة انفجار سد درنة

يظهر في الفيديو المنشور علي مواقع التواصل الاجتماعي أن سيول تتدفق من أعلى جبل، وتجرف منازل في طريقها، ويقول الناشرون إنها تعود إلى لحظة انفجار سد درنة، ولكن بعد البحث عن حقيقة الفيديو يظهر أنه معدل عن صورة لانهيار أرضي خلال زلزال وقع في السلفادور عام 2001، ما ينفي حقيقة ذلك.

ضربت العاصفة القوية دانيال شمال شرق ليبيا في يوم 11 سبتمبر، وتسببت في هطول أمطار غزيرة بكميات كبيرة، وأدت الأمطار إلى انهيار سدين في مدينة درنة، ما تسبب في تدفق المياه بقوة وتجاوزها لمستويات عالية، ونتيجة لذلك، جرفت المياه أجزاء من المدينة، بما في ذلك المباني والبنية التحتية، وألحقت أضراراً جسيمة بآلاف الأشخاص.

انهيار الأراضي

وأفادت الوكالة بأن الصورة توثق انهيار الأراضي في ضاحية سانتا تيكلا في السلفادور بعد الزلزال المدمر الذي وقع في يناير 2001.

وفي ذلك الوقت، نشرت وكالة فرانس برس صورة أخرى تظهر المسار الذي تسبب فيه الانهيار الأرضي الناجم عن الزلزال في 13 يناير في السلفادور، ويبدو أن الصورة جرى تعديلها مع إضافة تأثير بصري لتبدو وكأنها فيديو يُظهر تدفق السيول.