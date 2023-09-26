أسعار العمرة في مصر 2023.. انخفاض 2000 جنيه الشهر المقبل

قال أحمد وحيد، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنّ أسعار العمرة في مصر 2023 متفاوتة، وذلك وفقًا للفترة التي يتم فيها السفر خلال الموسم، موضحًا أنه في الوقت الذي تراوحت فيه أسعار برامج عمرة المولد النبوي المستوى الاقتصادي خلال شهر سبتمبر الجاري، ما بين 25 و30 ألف جنيه، فإن الأسعار خلال شهر أكتوبر المقبل، ستتراوح بين 23 ألفًا و28 ألف جنيه، أي انخفاض نحو 2000 جنيه.

محددات أسعار العمرة في مصر

وأشار عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا، إلى أنّ أسعار العمرة في مصر، تتحكم بها العديد من المحددات، مثل نظام توزيع التأشيرات، إذ يتناسب عدد التأشيرات عكسيًا مع الأسعار، فكلما زادت أعداد التأشيرات المتاحة قل السعر والعكس صحيح.

موعد السفر إلى العمرة يتحكم في سعرها

كما يتحكم في أسعار العمرة في مصر 2023، موعد السفر نفسه، فالأسعار بداية الموسم تكون أقل بكثير من أشهر ذروة العمرة في رجب وشعبان ورمضان.

وتابع: «أسعار برامج العمرة في مصر تتحكم بها أيضًا أسعار تذاكر الطيران والفنادق السعودية»، مشيرًا إلى أن الضوابط المصرية المنظمة للعمرة التي تصدرها وزارة السياحة والآثار، لها دور كبير في تحديد سعر البرنامج.