خطوات شحن كارت الكهرباء من شركات الاتصالات.. «مش محتاج تنزل من البيت»

حددت الشركة القابضة لكهرباء مصر، خطوات لتسهيل عملية شحن عداد الكهرباء مسبقة الدفع، وذلك للمشتركين بجميع شركات توزيع الكهرباء في أنحاء المحافظات، عن طريق شركات الاتصالات من خلال استخدام خاصية «NFC»، وخلال السطور التالية، تستعرض «الوطن»، خطوات شحن كارت الكهرباء من شركات الاتصالات.

خطوات شحن كارت الكهرباء من شركات الاتصالات

1- يُحمّل العميل تطبيق «سهل» المختص بشحن كارت الكهرباء عن طريق الفيزا من Apple store أو Google play.

2- تسجيل الدخول للبرنامج، عن طريق كتابة الاسم وكلمة المرور، وتمرير كارت شحن العداد على الهاتف المحمول لقراءة البيانات.

3- يختار العميل تفاصيل الاستهلاك لمعرفة الرصيد الموجود بكارت الكهرباء.

4- اختيار شحن العداد وإدخال المبلغ المراد خصمه للشحن سواء كان من كارت الفيزا أو رصيد الهاتف المحمول.

5- الضغط على «توجه بالدفع».

6- بعد ذلك، إدخال الكارت في عداد الكهرباء ليتم بعدها تحويل الرصيد وشحن الكارت.

شحن كارت الكهرباء من فودافون كاش

1- اطلب #9#.

2- اختار دفع الفواتير.

3- اختار «الكهرباء».

4- اختار الشركة التابع لها حسب محل إقامتك.

5- ادخل كود السداد الإلكتروني.

6- إدخال البيانات المطلوبة.

7- ادخل رقمك السري.

8- أكد الدفع.

خطوات شحن كارت الكهرباء عن طريق منافذ فوري

1- يتوجه العميل لأقرب منفذ لفوري.

2- يختار العميل خدمات المرافق العامة.

3- شحن كروت العدادات.

4- اختيار شركة الكهرباء التابع لها.

5- إدخال الكارت في ماكينة فوري، وسيتم الاستعلام عن بيانات الكارت وأقل قيمة شحن ممكنة والمديونيات.

6- يمكن اختيار دفع أقل أو أعلى قيمة.

7- يدفع العميل، وبعد ذلك سيتسلم إيصال بالعملية معتمدًا من فوري.