خطوات استبدال عداد الكهرباء من كودي إلى قانوني.. الرسوم والمستندات المطلوبة

أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء التابع لوزارة الكهرباء إمكانية استبدال عداد الكهرباء الذي يعمل بنظام الممارسة، بعداد آخر كودي، بدلا من الطريقة التي يجرى من خلالها المحاسبة على استهلاك الكهرباء بشكل تقديري من خلال عدادات الكهرباء غير القانونية، وللأسخاض الذين أنهوا إجراءات التصالح الخاصة بمخالفات البناء داخل المحليات.

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية خطوات استبدال عداد الكهرباء، من كودي إلي قانوني، والمستندات الواجب تقديمها من المواطنين، وذلك في إطار الخدمات التي تقدمها للمواطنين.

خطوات استبدال عداد الكهرباء

الخطوة الأولى: يتوجه صاحب العداد إلى شركة الكهرباء التابع لها الوحدة السكنية.

الخطوة الثانية: تقديم طلب لشركة توزيع الكهرباء لتحويل العداد الكودي لقانوني.

الخطوة الثالثة: إرفاق المستندات التي تحدهها شركة الكهرباء.

الخطوة الرابعة: لا يحتاج المتقدم على العداد بدفع أي رسوم أو مصاريف ماليه إضافية.

الخطوة الأخيرة: لا يحتاج المشترك لتغيير العداد مرة أخرى، لأنه عداد مسبوق الدفع، والتحويل مجرد إجراء ورقي داخل شركة توزيع الكهرباء فقط.

مستندات استبدال عداد الكهرباء

1- تقديم مستند رسمي يكون موضح به التصالح مع المحليات، ويكون موجه لشركة توزيع الكهرباء التابع لها.

2- تقديم صورة من المستند الذي يثبت ملكية العقار أو الوحدة السكنية.

3- إرفاق صورة من بطاقة الرقم القومي للمستفيد من العداد.

4- تقديم العقد بين الشخص المستفيد وشركة الكهرباء التابع لها العداد الكودي.