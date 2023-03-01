مؤسس مشروع الطرق الخضراء بالفيوم لقناة الحياة: هدفنا حماية المحميات الطبيعية

قدم الإعلامي محمد مصطفى شردي في برنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر فضائية الحياة حلقة خاصة لمتابعة المشروعات القومية والتنموية بمحافظة الفيوم.

الحفاظ على البيئة داخل الفيوم

وقال إيهاب محمود إبراهيم صاحب مشروع الطرق الخضراء والسياحة البيئية بمحمية قارون الطبيعية، إنهم يهدفوا للحفاظ على البيئة داخل الفيوم، موضحا أن المحافظة لديها محميتين طبيعيتين هي محمية بحيرة قارون ووادي الريان.

وأشار إلى أن فكرته تتضمن عمل حماية داخل بحيرة قارون داخل الساحل الشمالي للبحيرة، نظرًا إلى أن الساحل الشمالي هو المحمية والتي تحتوي على مناطق طبيعية وجيولوجية وحفريات بالاضافة لوجود آثار فرعونية ورومانية فيها.

المشروع بالكامل يعمل بالطاقة الشمسية

وأوضح أن مشروعه قائم على فكرة استخدام الدراجة في التنقلات داخل محمية قارون الطبيعية بعد التعرف على المسارات الموجودة، إذ يترك الزائر سيارته ويحصل على دراجة عن طريق تطبيق الكتروني ويتنقل بها، مشيرًا إلى أن المشروع يحتوي على مكون ذكي ومكون بيئي نظرًا لعمل المشروع بالكامل بالطاقة الشمسية.