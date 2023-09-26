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كل ما تريد معرفته عن شهادات البنك الأهلي ذات العائد الشهري

كتب:

سعيد رمضان
11:25 ص | الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
العائد على شهادات البنك الأهلي

العائد على شهادات البنك الأهلي

يوفر البنك الأهلي المصري، أنواعًا مختلفة من الشهادات وبدوريات صرف متنوعة، من بينها شهادات البنك الأهلي ذات العائد الشهري، وهو ما نرصده في السطور التالية بحسب جدول أسعار العائد في البنك.

بالنسبة لشهادات البنك الأهلي المصري، ذات العائد الشهري، تتمثل في الشهادة البلاتينية 3 سنوات، والشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج، والتي يقدمهما البنك وفق عدد من القواعد والشروط، على النحو التالي:

ما مدة تلك الشهادات ذات العائد الشهري؟

مدة الشهادات 3 سنوات.

ما الحد الأدنى لشراء تلك الشهادات؟

الحد الأدنى لشراء تلك الشهادات 1000 جنيه مصري ومضاعفاتها.

متي يبدأ احتساب العائد على تلك الشهادات؟

يبدأ احتساب العائد من يوم العمل التالي لتاريخ الشراء.

هل العائد علي الشهادة ثابت أم متغير؟

تأتي الشهادة «البلاتينية ذات العائد المتدرج»، بعائد يتناقص سنويا على مدار 3 سنوات بواقع 2% كل عام، بينما العائد على الشهادة «البلاتينية 3 سنوات» ثابت.

هل يمكن الاقتراض أو إصدار بطاقات ائتمانية بضمان تلك الشهادات؟

نعم، توفر تلك الشهادات التي يقدمها البنك الأهلي ميزة الاقتراض بضمان الشهادات، كما توفر ميزة إصدار بطاقات ائتمانية.

ما معدل العائد على تلك الشهادات؟

معدل العائد 19% ثابت بالنسبة للشهادة البلاتينية 3 سنوات، بينما معدل العائد على الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج 22%، للسنة الأولى، 18% للسنة الثانية، 16% للسنة الثالثة.

هل يمكن استرداد قيمة الشهادات قبل نهاية المدة؟

لا يمكن الاسترداد قبل مرور 6 أشهر من يوم العمل التالي لتاريخ شراء الشهادة، ويتم الاسترداد وفق القواعد والشروط المعلنة من جانب البنك.

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