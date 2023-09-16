تفاصيل شهادات البنك الأهلي المصري 2023.. تنوع في أسعار الفائدة

يُتيح البنك الأهلي المصري لكافة عملائه العديد من شهادات الادخار والاستثمار، والتي تتميز بالتنوع والاختلاف في أسعار الفائدة والمدة والحد الأدنى للشراء، لتناسب كافة احتياجات العملاء لادخار واستثمار أموالهم، لذا تستعرض «الوطن» تفاصيل شهادات البنك الأهلي المصري 2023، حسب ما أعلنه البنك على موقعه الرسمي.

تفاصيل شهادات البنك الأهلي المصري

وتختلف شهادات الادخار المتاحة من خلال البنك الأهلي للأفراد تنقسم إلى أولاً شهادات ادخار بالعملة المحلية، وثانياً شهادات ادخار بالعملات الأجنبية، وأخيراً شهادات الاستثمار، وأبرز الشهادات المتاحة هي كالتالي:

الشهادة البلاتينية 3 سنوات

- العملة هي الجنيه المصري.

- سعر عائد الشهادة: 19% شهري.

- مدة الشهادة: 3 سنوات.

- 1000 جنيه ومضاعفاتها هو الحد الأدنى لشراء الشهادة.

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج

- العملة هي الجنيه المصري.

- سعر عائد الشهادة كالتالي: في السنة الأولى 22%، والثانية 18%، والثالثة 16%.

- مدة الشهادة: 3 سنوات.

- 1000 جنيه ومضاعفاتها هو الحد الأدنى لشراء الشهادة.

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير

- العملة هي الجنيه المصري.

- سعر عائد الشهادة: 19.5% ربع سنوي.

- مدة الشهادة: 3 سنوات.

- 1000 جنيه ومضاعفاتها هو الحد الأدنى لشراء الشهادة.

الشهادة الخماسية ذات العائد الشهري

- العملة هي الجنيه المصري.

- سعر عائد الشهادة: 12.25% شهري.

- مدة الشهادة: 5 سنوات.

- 1000 جنيه ومضاعفاتها هو الحد الأدنى لشراء الشهادة.

شهادة أمان المصريين

- العملة هي الجنيه المصري.

- سعر عائد الشهادة: 13%.

- مدة الشهادة: 3 سنوات.

- 500 جنيه ومضاعفاتها وبحد أقصى يصل إلى 2500 جنيه، هي فئة الشهادة.

الأهلي فورا

- العملة هي الدولار الأمريكي.

- سعر عائد الشهادة: 27% من قيمتها، كما يتم صرف العائد بعملة الجنيه المصري مقدماً.

- مدة الشهادة: 3 سنوات.

- الحد الأدنى لشراء الشهادة: 1000 دولار ومضاعفاتها.

الأهلي بلس

- العملة هي الدولار الأمريكي.

- سعر عائد الشهادة: 7% ربع سنوي.

- مدة الشهادة: 3 سنوات.

- الحد الأدنى لشراء الشهادة: 1000 دولار ومضاعفاتها.

شهادة استثمار أ

- العملة هي الجنيه المصري.

- سعر عائد الشهادة: 10%.

- دورية صرف عائد الشهادة: فوائد تراكمية.

- مدة الشهادة: 10 سنوات.

- فئات الشهادة هي 500 جنيه ومضاعفاتها.

شهادة استثمار ب

- العملة هي الجنيه المصري.

- سعر عائد الشهادة: 14.50%.

- دورية صرف عائد الشهادة: ربع سنوي.

- مدة الشهادة: 3 سنوات.

- فئات الشهادة هي 500 جنيه ومضاعفاتها.