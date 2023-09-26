لماذا انخفضت وتيرة فرض العقوبات الأوروبية ضد روسيا؟

قال كيريل لوغينوف القائم بأعمال مندوب روسيا الدائم لدي الاتحاد الأوروبي، إن الفترة الماضية شهدت انخفاضا في وتيرة فرض العقوبات الأوروبية ضد روسيا.

وأوضح القائم بأعمال مندوب روسيا، أن السبب الرئيسي لإبطاء وتيرة العقوبات المفروضة على روسيا، يرجع إلى زيادة الخلافات التي تظهر في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وعدد من العواصم الأوروبية، وبشكل مباشر بين الدول الأعضاء على حد سواء، وفق ما نشر بموقع «روسيا اليوم».

أسباب الخلافات بين بروكسل والعواصم الأوربية

وأشار الدبلوماسي الروسي، إلى أن من بين أسباب الخلافات بين بروكسل والعواصم الأوربية، عواقب العقوبات المناهضة لروسيا، والاعتماد غير المشروط على السياسة العامة للاتحاد الأوروبي فيما يخص أوكرانيا، وقبل كل شيء الإنفاق الكبير وتزويد كييف بالسلاح، وكذلك عدم القدرة على إيجاد ردود موحدة للتحديات والتهديدات الحالية تحت ضغط هذه الظروف وغيرها.

عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا

وفي يونيو الماضي، جرى اعتماد مجموعة من العقوبات ضد روسيا من قبل الاتحاد، وقد سبقها موافقة الاتحاد الأوروبي على 11 حزمة من العقوبات ضد روسيا من فبراير 2022.

وبحسب وكالة «نوفوستي» الروسية، فإنه من الوارد أن يتم الموافقة على عقوبات جديدة تفرض على روسيا من الاتحاد الأوروبي في أكتوبر أو نوفمبر المقبلين، لكن إعداد كل حزمة جديدة يستغرق الكثير من الوقت، وتصاحبه خلافات جدية متزايدة بين أعضاء الاتحاد الأوروبي.