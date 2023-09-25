موسكو تدرج رئيس المحكمة الجنائية الدولية على قائمة المطلوبين في روسيا

أعلنت وزارة الداخلية الروسية، اليوم الاثنين، إدراج رئيس المحكمة الجنائية الدولية، بيتر هوفمانسكي، على قائمة المطلوبين لدى روسيا بموجب القانون الجنائي الروسي، بدون أن توضح أسباب هذا القرار.

فتح تحقيق موسع

وكانت لجنة التحقيق الروسية فتحت في مارس الماضي قضية جنائية بحق قضاة المحكمة الجنائية الدولية، توموكو أكاني وروزاريو أيتالا وسيرجيو جودينيز والمدعي العام للمحكمة كريم خان.

إصدار أمر اعتقال

وأعلن رئيس لجنة التحقيق الروسية، ألكسندر باستريكين، أن اللجنة ستصدر أمر اعتقال بحق قضاة المحكمة الجنائية الدولية، الذين أصدروا أمرا باعتقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

أمر غير مقبول

من جانبه، أكد المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، أن إثارة المحكمة الجنائية الدولية لمسألة اعتقال الرئيس الروسي أمر غير مقبول لأن موسكو لا تعترف باختصاص هذه المحكمة.

يُذكر أن الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية أصدرت في مارس 2023 مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومفوضة حقوق الطفل الروسية ماريا لفوفنا بيلوفا لارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا.