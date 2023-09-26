حزب مصر أكتوبر: الانتخابات الرئاسية استحقاق دستوري مهم وعلى الجميع المشاركة

قال المهندس أحمد الباز الأمين العام المساعد لحزب مصر أكتوبر، إن إعلان رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار وليد حمزة، أيام (1 و2 و3) من شهر ديسمبر المقبل موعدا لإجراء الانتخابات الرئاسية خارج مصر، على أن تُجرى العملية الانتخابية داخل مصر في أيام (10 و11 و12) من ذات الشهر، يؤكد أن الفترة المقبلة ستشهد استحقاقا دستوريا مهما من أجل تدعيم مسار الدولة الديمقراطية الحديثة، مشددًا على أهمية مشاركة جميع المصريين وممارسهم حقهم الانتخابي.

جهود حثيثة لتحقيق الشفافية في العملية الانتخابية

وأضاف الأمين العام للحزب في بيان، اليوم الثلاثاء، أن الهيئة الوطنية للانتخابات تبذل جهودًا حثيثة لتحقيق الشفافية في العملية الانتخابية، مشيدا بموقف الهيئة وأنها تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، إذ أعلنت موقفها من إدارة الانتخابات الرئاسية المقبلة وفقا للمحددات التي نص عليها القانون.

وأوضح «الباز»، أن الانتخابات الرئاسية المقبلة تعد استحقاقا دستوريا هاما من أجل تدعيم مسار دولة القانون المدنية الديمقراطية الحديثة، لافتا أن الإجراءات التي أعلنت عنها الهيئة الوطنية للانتخابات، لإدارة الانتخابات الرئاسية، تؤكد الحرص على تحقيق كافة الضمانات اللازمة لإدارة العملية الانتخابية بشفافية.

إشراف قضائي على الانتخابات

وأضاف أن الانتخابات الرئاسية المقبلة هي استحقاق دستوري يفتخر به المواطنين ويتجهزون للمشاركة الفعالة فيه، مشيرًا إلى أن إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات بوجود إشراف قضائي على الانتخابات الرئاسية يضمن شفافية ونزاهة الماراثون الانتخابي.