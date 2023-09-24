موعد تغيير التوقيت الصيفي.. 5 أسابيع ويبدأ العمل بـ«الشتوي»

تهتم فئات كبيرة من المواطنين بتغيير التوقيت الصيفي، وتحديدا أولياء الأمور الذين يستعدون للعام الدراسي الجديد، خصوصا أنّ تغيير التوقيت الصيفي والعمل بالتوقيت الشتوي يعني تأخير الساعة 60 دقيقة، ما يؤثر على موعد استيقاط التلاميذ والطلاب.

موعد تغيير التوقيت الصيفي

وسيكون موعد تغيير التوقيت الصيفي للتوقيت الشتوي 2023، بعد نحو 5 أسابيع وفقًا لما أعلنه مجلس الوزراء، حينما أكد بدء تطبيق التوقيت الصيفي في الجمعة الأخيرة من شهر أبريل الماضي، ومن المقرر أن يستمر العمل بالتوقيت الصيفي حتى آخر خميس من شهر أكتوبر المقبل، أي بعد نحو 5 أسابيع من الآن.

موعد التوقيت الشتوي

وبناء على قرار مجلس الوزارء، فإنّ الخميس الأخير من شهر أكتوبر سيشهد تغيير التوقيت، عن طريق تأخير الساعة 60 دقيقة، وبدء العمل بالتوقيت الشتوي.

مشروع قانون تطبيق التوقيت الصيفي

يذكر أنّ مجلس النواب سبق ووافق نهائيا على مشروع الحكومة، لإعادة تطبيق التوقيت الصيفي، والذي يأتي في إطار خطة الحكومة المصرية لترشيد الطاقة والاستهلاك، نظرا لما يشهده العالم من وجود الكثير من التغيرات في الظروف الاقتصادية.