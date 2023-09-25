خطوات الاستعلام عن حساب المواطن 1445 برقم الهوية في السعودية

تتيح البوابة الوطنية للخدمات والمعلومات الحكومية المنصة الوطنية الموحدة بالسعودية، إمكانية الاستعلام عن حساب المواطن 1445 برقم الهوية، وهو أحد البرامج الاقتصادية التي اعتمدتها المملكة خلال السنوات الماضية، للفئات المتضررة من الأزمات الاقتصادية، ويتيح الحصول على إعانات مادية، بالإضافة إلى بعض الإرشادات المتعلقة بترشيد الاستهلاك.

وفيما يلي، تقدم «الوطن» ضمن الموضوعات الخبرية الخدمية الإخبارية التي يقدمها للقراء في كل أنحاء الشرق الأوسط، خطوات الاستعلام عن حساب المواطن 1445 برقم الهوية، عبر المنصة الوطنية الموحدة بالمملكة، التي جاءت على النحو التالي:

خطوات الاستعلام عن حساب المواطن 1445 برقم الهوية

ويمكن للمواطنين الاطلاع على بيانات حساب المواطن من خلال إتباع بعض الخطوات البسيطة وهي كالآتي:

- الدخول على بوابة حساب المواطن، ويمكن الدخول بشكل مباشر من هنــا.

- تسجيل الدخول على البوابة، باستخدام رقم الهوية وكلمة السر التي سجلتها من قبل.

- اختيار قائمة دراسة الأهلية.

- اختر دراسة الأهلية، ثم ادخل الحساب البنكي وتأكد من صحة البيانات المدخلة، ثم اضغط على زر الاستعلام، وسيعرض لك النظام نتائج الأهلية.

- وتتيح البوابة، إمكانية التواصل المباشر مع حساب المواطن من خلال الاتصال على رقم الهاتف 19911، خلال ساعات العمل من الساعة 7:30 صباحًا، وحتى 2:30 مساءً، كما يمكن التواصل مع فريق الدعم عبر البريد الالكتروني info@hrsd.gov.sa.

قيمة حساب المواطن

وبحسب وزارة الموارد البشرية السعودية، فأن قيمة الدعم المقدم للأسر السعودية، يختلف حسب الأسرة والمرحلة العمرية وقيمة الدخل، وهي مقسمة كالآتي:

- الأسر التي يقل راتبها عن 7699 ريالًا سعوديًا، تكون قيمة الدعم 659 ريالًا سعوديًا.

- أما من دخلها يصل إلى 7999 ريالًا سعوديًا، يكون الدعم حوالي 624 ريالًا سعوديًا.

- الأسر التي يكون دخلها 8499 ريالً،ا سيجري صرف دعم قيمته 553 ريالًا سعوديًا.